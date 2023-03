Erling Haaland elárulta, mit mondott Guardiolának azt követően, hogy a mester lecserélte őt.



Erling Haaland gálázott az RB Leipzig elleni BL-visszavágón és 5 góllal járult hozzá a City 7-0-s sikeréhez. Ezzel a norvég lett a klub első játékosa, aki a legtöbb gólt szerezte egy szezonon belül, valamint ő jutott el legfiatalabbként 30 gólig a sorozatban. Haalandnak minden bizonnyal arra is jó esélye lett volna, hogy ő legyen a Bajnokok igája történetének első dupla mesterhármast szerző játékosa, ha Pep Guardiola le nem cseréli a 64. percben.



A norvég fiatal láthatóan frusztrált volt az edző döntése miatt, így nem csoda, hogy a meccs után adott interjújában többe is rákérdeztek tőle, mit mondott az eset után Guardiolának.



„Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Bajnokok Ligájában játszhatok. Nagyon szeretem ezt a sorozatot” – kezdte Haaland a BT Sportnak.



"Hogy mi az én szupererőm? Azt hiszem, öt gól után azt kell mondanom, hogy a gólgyártás. Sok lehetőséget kaptam ma, nem is gondolkodtam, csak csináltam” – fejtette ki, majd elárulta mit mondott Guardiolának az után, hogy a tréner lehívta őt a pályáról.



"Azt mondtam neki amikor elmentem mellette, hogy szerettem volna lőni egy dupla mesterhármast. De mit tehetek?"

Borítókép: Alex Livesey - Danehouse/Getty Images