A címvédő Chelsea 1-0-ra kikapott a Juventus otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójának szerdai játéknapján.

A H csoportban a londoniak - akiknek Lőw Zsolt személyében magyar másodedzőjük van - a második félidő 10. másodpercében gólt kaptak, és végül képtelenek voltak feltörni a Juventus védelmét.



Az E jelű négyesben a Bayern München már a 12. percben vezetést szerzett a Dinamo Kijev ellen Robert Lewandowski büntetőjéből, majd a lengyel sztár a 27. percben ismét betalált. A bajorok a második félidőben újabb gólokat szereztek, és biztosan vezetik kvartettjüket.



Az FC Barcelona már a 3. percben hátrányba került a Benfica otthonában, és a folytatásban is a portugálok akarata érvényesült, így a katalánok - akik emberhátrányban fejezték be az összecsapást - pont nélkül állnak két fordulót követően 0-6-os gólkülönbséggel.



Az F csoportban a Manchester Unitedben az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo 178. alkalommal lépett pályára a BL-ben, és ezzel megelőzte az örökrangsor élén a spanyol Iker Casillast. A vendég Villarreal a második félidőben csak hét percig vezetett, majd a 95. percben éppen a rekorder portugál talált be, és ezzel tartotta otthon a fontos három pontot az MU.



A szerdai nyolc találkozón hét hazai győzelem született, csak a Sevilla tudott pontot szerezni vendégként.

Borítókép: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images