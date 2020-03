Hatalmas bravúrt vitt véghez az Atlético Madrid a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében: Diego Simeone együttese a hosszabbítás után, kétgólos hátrányból 3-2-re nyert - összesítésben 4–2-vel - a címvédő Liverpool ellen.

Ezt követően Diego Costa kicsit túlzásba esett. Épp úton volt a csapatbusza felé, amikor nem állt meg az újságíróknak, sőt úgy tett, mint aki köhög, miközben távozott az Anfieldről. Ezt követően már nem is arról szólnak a hírek, hogy a spanyol klub milyen fényes diadalt aratott, sokkal inkább Costa újabb balhés cselekedete a téma.

A tréfa kétségkívül utalás volt a nemrégiben elszabaduló koronavírus-járványra. Szerdáig világszerte több mint 12000 beteget jelentettek, ami 827 halálos áldozattal járt.

Costa már a mérkőzésen sem volt jókedvében, főleg miután az 56. percben Diego Simeone lecserélte őt. Amit ő úgy kezelt, hogy felrúgott egy kis táskát és több palackot is. Érdekesség, hogy a helyére beérkező Marcos Llorente két gólt is szerzett, ami nagyban befolyásolta a továbbjutás kimenetelét.



Diego Costa kétségkívül elégedetlen volt, hogy lecserélték. (Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)

"Ez egyáltalán nem vicces.. ez most nem volt humoros Diego Costától. Ő volt az egyetlen, aki nevetett az egészen" - tweetelte Dominic King.

Nothing like humour... and that was nothing like humour from Diego Costa. Walks through mixed zone, ignores all requests from Spanish media for interviews then coughs - theatrically - repeatedly as he breezes past. He was the only who laughed.