Elsőként a Paris Saint-German jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája lisszaboni fináléjába, miután a keddi elődöntőben 3-0-ra legyőzte az RB Leipzig csapatát.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés. Az első helyzet a lipcseiek előtt adódott a harmadik percben, de Nkunku lövése lepattant a védőkről, így Rico kapus begyűjtötte a labdát. Mbappe elképesztő labdával ugratta ki Neymart a hatodik percben, de a brazil mellé pöccintett, a bal kapufa is segítette a németeket.



Alig egy percet kellett várni az újabb párizsi helyzetre, Gulácsit hozták nehéz helyzetbe a védők, a magyar kapus nem is tudta elrúgni a labdát, amely lepattant Neymarról, Mbappé pedig az üres kapuba lőtt, azonban a brazil támadó kezét érintette a labda, így nem adták meg a találatot.

A 9. percben Sabitzer próbálkozott 18 méterről, de védett a PSG kapusa.



(Kép: Twitter/UEFA Champions League)



A 12. percben aztán már Gulácsi is tehetetlen volt. Di María ívelt be egy szabadrúgást a tizenhatoson belülre, Marquinhos pedig mintaszerű fejesével megszerezte az előnyt a franciáknak.

Marquinhos gets the goal for #PSG 0-1! #UCL ##RBLPSG pic.twitter.com/2KXF6XsUKC