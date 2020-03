A Paris Saint-Germain 4–3-as összesítéssel búcsúztatta a Borussia Dortmundot a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Mint ismert, a nemrégiben a Borussiához igazoló norvég futballista, Erling Haaland az első mérkőzésen két gólt szerzett, a németek így 2–1-re legyőzték a párizsiakat. A visszavágón viszont a PSG megmutatta ki az úr hazai pályán, s egy 2-0-s győzelmet arattak, amivel bebiztosították a továbbjutásukat.





Nasser Al-Khelaïfi büszke csapatára. (psg.en)

A mérkőzés lefújását követően Nasser Al-Khelaïfi, a Paris Saint-Germain elnöke nem rejtette el örömét, amikor a PSG TV-vel beszélt:

"A csapat megmutatta a valódi arcát, ezt várjuk el mindig a játékosoktól. A labdarúgóink és a személyzet bebizonyította, hogy nagy csapat vagyunk. A ma estét megünnepeljük, de az utunk még nem fejeződött be. De azt hiszem, hogy ma megünnepeljük a győzelmet. Ez egy nagyon jó előrelépés így három év után, hiszen bejutottunk a negyeddöntőbe."

A meccs ugyan zárt kapuk mögött zajlott, de a szurkolók támogatását így is érezték, amiért rendkívül hálás az elnök.

"A Paris Saint-Germain szurkolói a világ legjobbjai. Nem voltak velünk a stadionban, de a szívünkben ott voltak. Köszönöm nekik, és a győzelmet természetesen nekik ajánljuk."



Thomas Tuchel sikerre vezette együttesét. (psg.en)



Thomas Tuchel (A PSG edzője):

"Valóban rendkívüli volt ez a találkozó. Már a buszon azt éreztem, hogy erősek és motiváltak vagyunk. A csapat együtt énekelt, nagyon jó volt a légkör. Nagyon boldogok vagyunk, hogy nyerni tudtunk."



Juan Bernat végre góllal is segíteni tudta csapatát a Bajnokok Ligájában. (Juan Bernat - PSG/PSG via Getty Images)



Juan Bernat (A PSG védője):

"Zavart, hogy úgy teltek el az elmúlt évek a Bajnokok Ligájában, hogy nem tudtam gólt szerezni. Végre eljött az én pillanatom, fontos volt a csapat számára. Továbbra is kocentrálnunk kell a célunkra, de most rendkívül boldogok vagyunk. Kicsit más volt a szurkolók nélkül a stadionban, de így is éreztük a támogatásukat. Megérdemeltük a továbbjutást."

Forrás: psg.en

Borítókép: julien mattia/Anadolu Agency via Getty Images