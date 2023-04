Noha csak 2024-ben csatlakozhat a habfehérekhez, jelenleg is minden alkalmat megragad arra, hogy ellessen egy-két trükköt leendő társaitól Endrick. A brazil játékos még a 18. életévét sem töltötte be, de abban reménykedhet, hogy Madridban futballozó társaihoz hasonló karrier vár rá is.

A támadó most Viniciust méltatta a TNT Sportsnak.

„Egyetlen meccset sem hagyok ki. Mindig ott vagyok, figyelem ahogyan Vini megsemmisíti az ellenfeleit. A Villarreal ellen is ő jelentette a különbséget, de sajnos kikaptunk.”

„Nagyon jó nézni a játékát. Mindig boldog, mosollyal az arcán játszik. Még akkor is, ha provokálják… szerintem ez butaság, mert így még jobban tud teljesíteni.”

„Hiszek benne, hogy idén is megnyerjük a Bajnokok Ligáját, és Vinicius lesz a világ legjobb futballistája.”

Vinicius az eddigi 118 fellépésén 14 gólnál jár, ám ezek közül kétségtelenül tavaly szerezte a legfontosabbat, amikor a Bajnokok Ligája döntőjében az ő találatával diadalmaskodtak Párizsban, a Liverpool ellen.

Borítókép: getty images / Alex Livesey - Danehouse