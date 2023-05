A The Daily Mail-re hivatkozva írt a Marca arról, hogy az UEFA fontolgatja azt, hogy a 2023-as Bajnokok Ligája döntőjét Isztambul helyett máshol rendezzék.



A lap szerint a „vészmegoldás” a portugál Estadio da Luz stadion, azonban ezt az UEFA határozottan cáfolta.

„Pontatlan és megalapozatlan információk kerültek nyilvánosságra.” – fogalmazott az UEFA, akik megerősítették, semmilyen alternatíváról nem tárgyalnak.

A legrangosabb európai kupasorozat döntőjét június 10-én rendezik, így a helyszín megváltoztatása rengeteg kellemetlenséggel és szervezéssel járna.

Az Atatürk Stadion helyzetét a közelgő török választások bizonytalanítják el, ugyanis attól tartanak, hogy a török választásokat követően zavargások lehetnek Isztambulban, ez pedig megzavarhatja a mérkőzés békés lebonyolítását.

