A címvédő Chelsea a Juventus vendége lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportküzdelmeinek szerdai játéknapján.

A két csapat ellentétes előjelekkel készül a H csoport második fordulós összecsapására, a londoniak - akiknek Lőw Zsolt személyében magyar másodedzőjük van - a Premier League-ben hazai pályán szenvedtek 1-0-s vereséget a címvédő Manchester Citytől, míg a Juventus Massimiliano Allegri vezetőedző 400. mérkőzésén 3-2-re legyőzte a Sampdoriát.



A két együttes legutóbb a 2012-13-as kiírás csoportkörében találkozott egymással, és a Juventus az idegenbeli 2-2-es döntetlent követően otthon 3-0-ra nyert. A Chelsea akkor végül csak a harmadik helyen zárt négyesében, és a sorozat történetében mindmáig egyedüli csapatként, címvédőként nem élte túl a csoportkört.

Ready for the Bianconeri to shine #JuveUCL #JuveChelsea pic.twitter.com/oXnJhaHZbp