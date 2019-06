Remek meccseket, és óriási csodákat követően angol házidöntőt rendeznek a Bajnokok Ligájában is. Ahogy a csapatok, úgy a rajongók is megérkeztek Madridba, és rögtön be is vették a várost. Hihetetlen hangulatot teremtve ünneplik futballjuk diadalát.

Fotó forrása: John Milner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images