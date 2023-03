Erling Haaland megdöntötte a Kylian Mbappé által korábban felállított BL-rekordot.



A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Manchester City és az RB Leipzig 1-1-es döntetlent játszott egymással, ám a visszavágón az angolok szinte leradírozták a pályáról Szoboszlai Dominik együttesét, és egy 7-0-s győzelemmel biztosították továbbjutásukat. A manchesteri gárda húzóembere Erling Haaland volt, aki 5 góllal járult hozzá a sikerhez. A norvég játékos ezzel több rekordot is átadott a múltnak.

A fiatal játékos ebben a szezonban az összes sorozatot nézve már 39 gólnál jár a Manchester City színeiben, ezt pedig eddig még egyetlen játékosnak sem sikerült elérnie. A klub korábbi rekordját Tommy Johnson állította fel az 1928/29-es szezonban, 38 találattal.



Haaland ezzel egy 94 éves csúcsot döntött meg, nem ez volt azonban az egyetlen.



Korunk másik szupertehetségének Kylian Mbappénak az egyik rekordját is lekörözte. Haaland lett ugyanis a BL történetének legfiatalabb 30 gólig jutó játékosa.



A norvég mindössze 22 évesen és 236 naposan szerezte meg a 30 találatot, míg a franciának ez 22 évesen és 352 naposan sikerült.



A City játékosának ráadásul csak 25 meccs kellett ahhoz, hogy elérje ezt a hihetetlen számot, ezzel ő lett az a labdarúgó is, akinek a leggyorsabban sikerült a 30 gólos cél elérése.



A Haaland és Mbappé közti már most jól látható rivalizálás arra enged következtetni, hogy ez a két játékos lesz az, aki átveszi a stafétát Lionel Messitől és Cristiano Ronaldótól.



Borítókép: Marc Atkins/Getty Images