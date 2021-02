A három magyar válogatott játékost foglalkoztató RB Leipzig a hullámvölgyben lévő Liverpoolt fogadja kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharc első felvonásán, Budapesten.

A találkozót a koronavírussal kapcsolatos beutazási korlátozások miatt rendezik a Puskás Arénában, ahol Gulácsi Péter és Willi Orbán otthonosan mozoghat majd a lipcsei együttesben, míg a télen szerződtetett Szoboszlai Dominik sérülése után még várhatóan nem nem játszik.



Julian Nagelsmann, az RB Leipzig vezetőedzője a Kossuth Rádiónak adott múlt heti nyilatkozatában az angol rivális erejét, nemzetközi rutinját és közelmúltbeli sikerességét méltatta, és kiemelte: nem téveszti őt meg a Liverpool utóbbi hetekben nyújtott gyenge formája. Pedig ebből akár a visszavágót illetően is előnyt kovácsolhat magának a lipcsei gárda.



A Liverpool már decemberben sem szárnyalt, az év utolsó hat tétmérkőzésén csak kétszer nyert, bár abban a periódusban legalább a veretlenségét meg tudta őrizni. Január elején viszont már nem, azóta 2021-ben tíz tétmérkőzésen három győzelem és egy döntetlen mellett hatszor kikapott.



A BL fellépés előtt egymást követő három vereséget szenvedett, szombaton a bajnokságban a Leicester City vendégeként maradt alul 3-1-re.



Az előző BL-idényben elődöntős RB Leipzig már bizonyította, hogy a legjobb európai klubokkal is versenyképes. Formáját tekintve pedig némi kisiklás után magára talált - legalábbis ami az eredményességet illeti -, és sorozatban négy győzelemmel készülhet a budapesti meccsre.



Ezeken Orbán és Gulácsi is főszerepet vállalt: a védő három találkozón volt végig a pályán, míg a negyediken a hajrában állt be, viszont a kapus egyetlen percet sem hagyott ki.



A Puskás Arénában már rendeztek az idényben nemzetközi kupamérkőzést két külföldi együttes részvételével: szeptember 24-én a BL-győztes Bayern München hosszabbításban 2-1-re legyőzte az Európa-ligában címvédő Sevillát az Európai Szuperkupáért kiírt összecsapáson.



A keddi nyolcaddöntő másik párosában két jó formában lévő európai sztárcsapat mérkőzik meg: az előző kiírásban döntős - karácsonykor edzőváltáson átesett - Paris Saint-Germain Barcelonában vendégeskedik.



Mindkét oldalon fél csapatra való játékos hiányzik majd sérülés miatt, a párizsiaktól többek között Neymar, aki pont Katalóniából érkezett, és sajtóhírek szerint legszívesebben oda is térne vissza. Közös még az együttesekben a rendkívül sűrű idei versenyprogramjuk, ami egy intenzív meccsen - amire jó esély mutatkozik - erős ráhatással lehet az eredményre.



A PSG-nek 2021-ben tíz mérkőzése volt, a Barcelonának viszont 13, ezeken négy kupatalálkozója csak a ráadásban dőlt el, ami így összességében már bőven kitesz plusz egy meccset.



A két csapat az elmúlt évek során többször összemérhette már tudását a BL-ben. Egyszer a csoportkörben, háromszor az egyenes kieséses szakaszban találkoztak, és két döntetlen mellett a PSG kétszer, a Barcelona négyszer győzött.



A Camp Nouban viszont a párizsiak háromszor kikaptak, és csak egyszer végeztek döntetlenre. A kieséses párharcok esetében a mérleg 3-0-ra a katalánok javára billen, de még a csoportkörös oda-visszából is ők jöttek ki jobban. Különösen emlékezetes a négy évvel ezelőtti nyolcaddöntőjük, amikor a 4-0-s párizsi vereség után hazai 6-1-es sikerrel léptek tovább.



A Barcelonában még mindig Lionel Messi viszi a prímet: az argentin klasszis idén a hét bajnoki mérkőzésen már nyolcszor volt eredményes, csapata ezeken kivétel nélkül nyert. Ronald Koeman, a katalánok tavaly ősszel többször kritikus hangvételt megütő és magyarázkodni kényszerülő vezetőedzője ezúttal elégedetten nyilatkozott csapata formájáról, és hangsúlyozta Messi főszerepét.



"Leo meghatározó számunkra. Amikor a pálya belső részén meg tudjuk őt játszani, a széleken helyezkedő társai pedig megfelelő segítséget nyújtanak neki, azzal megkönnyítjük számára a játékhelyzetek megoldását, mert rendkívüli meglátásai vannak" - mondta a holland edző.



Hozzátette: a párharc megnyeréséhez azonban nemcsak Messitől, hanem az összes katalán játékostól a legjobb formájára lesz szükség.



Mindkét találkozó 21 órakor kezdődik, az M4 Sport az RB Leipzig-Liverpool összecsapást közvetíti.

Borítókép: Clemens Bilan - Pool/Getty Images