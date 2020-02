A Real Madrid szurkolóknak Déjá vu érzése lehet, hiszen ismét egy hét alatt akár mindent elbukhatnak. Nem győzzük tehát hangsúlyozni, hogy kulcsfontosságú mérkőzések elé nézünk a héten, sok csapat szempontjából, ez már tényleg a legjobbak párharca.

A Levante elleni vereséget követően a Real Madrid lecsúszott a bajnokságban a tabella első helyéről, hétközben pedig a Manchester City lesz az ellenfelük, s ha ez nem lenne elég a hétvégén a Barcelona vár rájuk.

Mindez kisértetiesen hasonlít az előző idényre, amikor Santiago Solari fiai egy hét leforgatása alatt három sorozatot is elbuktak.

Foglalkozzunk viszont a mai nap főfogásával, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjével, ahol a Real Madrid és a Manchester City az egyik, akik összecsapnak. Természetesen a mérkőzés előtt mindkét fél edzője megtartotta a maga sajtótájékoztatóját.

Zinedine Zidane:

"Szeretnénk, ha a szurkolóink büszkék lehetnének ránk. Mindent meg kell tennünk a győzelem érdekében, érzük ennek a mérkőzésnek a súlyát. Az eddigi jó teljesítményünkre kell csakis fókuszálnunk, és nem szabad merengenünk a hibáinkon. Jó játékot mutatunk rendszeresen, és ezt most is bizonyítani fogjuk. Ez egy különleges hét számunkra, a játékosok viszont pont ezeket a találkozókat élvezik, ezért szeretnek játszani. Guardiola már több klubnál is bizonyította tehetségét, és azt hiszem, hogy ő a legjobb."

Pep Guardiola:

"Jól kell játszanunk, ez a legfontosabb. Sok tényezőben jónak kell lennünk, és persze a szerencsére is szükségünk van. Ez már az egyenes kieséses szakasz, szóval minden egyes apró döntés rendkívül fontos lehet. Nem irányíthatunk viszont mindent. Csakis a saját játékunkra vagyunk hatással. Olyan jól kell játszanunk amennyire csak tudunk, aztán majd kiderül ez mennyire lesz elég."

Forrás: mancity.co.uk; MARCA

Borítókép: Nick Potts/PA Images via Getty Images