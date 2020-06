Németország vagy Portugália adhat otthont a labdarúgó Bajnokok Ligája döntő tornájának a negyeddöntőtől kezdve.

Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint az európai szövetség (UEFA) azt tervezi, hogy egy helyszínen fejeződnek be a legrangosabb kupasorozat küzdelmei, amelyek a koronavírus-járvány miatt a nyolcaddöntőben szakadtak félbe.



A Bild úgy tudja, Németországból Frankfurt a pályázó, a portugál helyszínről nem ír, ugyanakkor értesülése szerint Oroszország is szívesen adna otthont a végjátéknak.



A döntőt eredetileg Isztambulban rendezték volna múlt szombaton, most egy augusztusi időpont tűnik valószínűnek.

Az UEFA végrehajtó bizottsága június 17-i ülésén dönthet az új lebonyolításról és a helyszínről.

