A Bajnokok Ligája keddi játéknapjának két visszavágóján a Bayern München és a Real Sociedad fogadta hazai pályán a Lazio illetve a Paris Saint-Germain együttesét.

A Bayern München számára kulcsfontosságú volt a hazai pályán rendezett visszavágó, hiszen az első mérkőzésen 1-0-ra kikaptak Olaszországban a Lazio ellen. Félő volt, hogy teljesen széthullik és ideje korán véget érhet a bajorok teljesen szezonja.

Ennek megfelelően nagyon összeszedetten koncentráltan és jó teljesítmény nyújtva játszottak a németek.

A vendég olaszoknak sok helyzete nem adódott, de ezt előzetesen sem lehetett elvárni tőlük.

Sokáig egész jól tartották magukat, ám az első félidő vége felé közeledve a bajorok végre sikerrel jártak és Harry Kane révén megszerezték a vezetést és kiegyenítették az állást összesítésben.

Nem kellett sokat várni, és még pont az első félidő utolsó helyzetével Thomas Müller révén már meg is duplázták az előnyüket a bajorok, miközben megfordították az állást összesítésben és így már továbbjutásra álltak a hazaiak.

A szünetre így 2-0-ás Bayern vezetéssel vonultak el a csapatok, amivel a németek álltak továbbjutásra.

A második félidőben továbbra is tartotta jó teljesítményét a Bayern, miközben a Lazionak nem sok helyzete adódott.

A 66-dik percben pedig ismét Harry Kane volt jókor jó helyen, aki megszerezte saját maga második és csapata harmadik gólját.

A Bayern München ezzel a magabiztos győzelemmel pedig mondhatni megmentette az idényét egy kínos és korai búcsútól. Thomas Tuchel együttese kiváló mérkőzést játszott le a 75 000 néző előtt hazai pályán és ami a legfontosabb, hogy továbbjutottak a legrangosabb kupasorozatban.

| Harry Kane has now scored 33 goals in 33 games for Bayern Munich. pic.twitter.com/yieEhovhe9

A másik összecsapáson várható volt, hogy a Real Sociedad mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy hazai pályán valahogy megfordítsák a párharcot, de benne volt a pakliban, hogy ezt a PSG a remek kontráival kifogja tudni használni.

Kylian Mbappé révén pedig sikerült is, aki konkrétan egymaga eldöntötte az egész párharcot, de a visszavágót egészen biztosan. A spanyolok a rendes játékidő vége előtt Merino révén még tudtak szépíteni, de a továbbjutás szempontjából már nem történt változás.

A francia klasszis az első illetve a második félidő korai szakaszában is betalált, így a párizsiak magabiztosan kettős győzelmet aratva jutottak tovább a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé.

| Both Harry Kane and Mbappe are the top scorers in the Champions League this season with 6 goals each pic.twitter.com/2NU74krTSh