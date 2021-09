Minden idők legsokkolóbb eredményének nevezte Boban Nikolov, a MOL Fehérvár korábbi játékosa új együttesével, a Sheriff Tiraspollal a Real Madrid vendégeként aratott sikert a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

A BL-újonc moldovai együttes a Sahtar Donyeck elleni első fordulós győzelem után kedden a legendás Bernabeu Stadionban 2-1-re tudott nyerni, s ezzel csoportja élére ugrott.

"Egy álom vált valóra, valami igazán különlegeset vittünk véghez, ami azt hiszem, minden idők legsokkolóbb meglepetése" - nyilatkozta az M1 aktuális csatornának Nikolov, aki 2018-tól idén januárig szerepelt 106 mérkőzésen a székesfehérvári együttesnél. - "Annyi volt a célunk előzetesen, hogy élvezzük a mérkőzést, csak ennyi."

Nikolov - aki az utolsó percekre állt be csereként Madridban - mindehhez hozzátette, hogy a diadalról még évekig fognak beszélni, s társaival még mindig nehezen tudják elhinni, hogy legyőzték a Realt. Ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy mostantól csak előre szabad nézniük és készülniük kell a következő mérkőzésekre, hogy tovább tudjanak fejlődni. Fontosnak nevezte, hogy a bajnokságot ismét meg tudják majd nyerni, ahhoz, hogy a következő szezonban is legyen lehetőségük ezen a szinten játszani. A 27 éves futballista elárulta azt is, hogy nehéz időszakon van túl, ugyanis augusztus végi átigazolása után elkapta a koronavírust, s a helyi Covid-központba került, így várnia kellett arra, hogy megkezdhesse a munkát új együttesénél, ám mostanra már teljesen egészséges és jól érzi magát.

"A Covid-központban voltam a sorsoláskor, s ott hallottam, hogy a Reallal és az Internazionalével kerültünk egy csoportba, aminek nagyon örültem. Gyerekként Zinedine Zidane volt a kedvenc játékosom, a Real Madrid pedig a kedvenc csapatom" - jegyezte meg Boban Nikolov.

Borítókép/Fotók: UEFA Champions League/Facebook