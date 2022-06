A 2012-es Bajnokok Ligáját drámai küzdelemben a Chelsea nyerte meg a Bayern Münchennel szemben. A döntő hőse egyértelműen a fejes gólt szerző, majd az utolsó büntetőt értékesítő Didier Drogba volt. Nyolc év elteltével érdekes történetet mesélt az elefántcsontparti csatár.

A müncheni fináléban a Chelsea-t már Roberto Di Matteo irányította, ugyanis márciusban André Villas Boast menesztették. Hiába játszhatott hazai pályán a Bayern, egy bizonyos Didier Drogba több ezer Bayern szurkoló szívét törte össze aznap este.





A Chelsea Bajnokok Ligája győzelmének nyolcadik évfordulója alkalmából a klub legendája, Didier Drogba osztott meg egy sztorit a történelmi BL-diadal kapcsán az Instagram oldalán.

"Fogadok, hogy mindenki látott már felvételeket a Bajnokok Ligája döntőjéről, ezért csak el akartam mesélni a saját kis történetemet, ami pár hónappal a trófea megszerzése előtt történt.



Nyolc évvel ezelőtt a klub elbocsátotta a menedzsert, mi játékosok pedig egy csapattalálkozót hívtunk össze, ahol rájöttünk, hogy részben mi is felelősek vagyunk ezért.



A csapatkapitány, John Terry, Frank Lampard és Petr Cech is felszólalt.



Úgy döntöttünk, mindent beleadunk, hogy megnyerjük a sorozatot, annak ellenére is, hogy 4-1-es vereséget szenvedtünk a Napoli ellen.



Nyolc éve próbáltuk elhódítani ezt a trófeát, de soha nem tudtunk a második helynél jobb eredményt elérni.



Mindenki beleegyezett abba, hogy félreteszi az egóját egy közös cél érdekében.



A megbeszélés után oda mentem az akkor még csak mindössze 23 éves Matához, akit megkértem, hogy segítsen megnyerni a Bajnokok Ligáját.



Úgy nézett rám, mint, aki azt gondolja, hogy „ember, ne bolondozz. Te vagy Didier Drogba, te fogsz segíteni nekünk nyerni.



Elmondtam neki, hogy én már 8 éve itt vagyok, de soha nem nyertem meg a kupát, szóval valószínűleg ő az, aki segíteni tud nekünk ebben.



Február vége volt ekkor, majd három hónappal később ott voltunk a müncheni döntőben, az ellenfél saját stadionjában.



A házigazdák 8 perccel a vége előtt megszerezték a vezetést, én pedig elkeseredetten rúgtam a labdát az utolsó 8 percben. Majd egy fiatal srác azt mondta nekem: „Hidd el, Didi, el kell hinni”, szinte könnyek között válaszoltam neki, miután az idő egyre csak fogyott.



„Miben hiszel? Már majdnem vége a meccsnek, sírni fogok, mint néhány hónappal ezelőtt, amikor Elefántcsontparttal elveszítettem a döntőt.”



Az utolsó pillanat, az utolsó szöglet, úgy értem számunkra az első a tizennyolc münchenivel szemben.



Találd ki, ki végezte el azt a szögletrúgást ... Juan Mata Garcia, a többi pedig már történelem.



A lecke az, hogy MINDIG HINNED KELL!!!!



Boldog 8. születésnapot magunknak."

Kép: Ben Radford/Corbis via Getty Images