Két gólos hátrányát szerette volna ledolgozni Frank Lampard csapata a címvédő Real Madriddal szemben, és ha ábrándoztak is továbbjutásról a Chelsea futballistái, bebizonyosodott: hiúnak bizonyultak.

Az első félidő góltalanságát követően Rodrygo szerzett vezetést Vinicius Junior gólpasszából, és bár az angolok menedzsere próbált cserékkel belenyúlni a meccsbe, a várt hatást nem érte el velük.

Sőt, a 80. percben Federico Valverde tulajdonképpen a gólvonalon lövetett gólt ismét brazil társával, aki így nem csak a végeredményt állította be, de a párharcot is végleg eldöntötte és a vendégtábor vastapsa közepette hagyhatta el a játékteret egy minitummal később.

Ennél jóval nagyobb izgalmakat hozott az olasz házirangadó, és hogy ne dőljenek el a lényegi kérdések, ahhoz az is kellett, hogy Olivier Giroud tizenegyesből ne, csak később, Leao gólpasszából szerezzen vezetést.



A második játékrészben a Napoli is büntetőt rúghatott, de számtalan helyzete mellett ebből sem talált be a mindvégig parádézó Mike Maignan jóvoltából. Majd jött a 93. perc és Victor Osimhen fejesgólja, amitől előbb remény, majd mérhetetlen csalódottság költözött minden nápolyi szívébe. A vereséget elkerülték, a kiesést nem.

Továbbjutott hát a BL specialista Madrid, és a 2007 után újra elődöntős Ac Milan – érdekesség, hogy akkor a milánóiak megtudták nyerni a sorozatot. Tűkön ülve várjuk, mi történik szerda este, és kik csatlakoznak hozzájuk.

