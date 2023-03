Tovább sújtja a BL-átok a PSG-t. Hiába az övék papíron az egyik legerősebb együttes, mégsem tudnak sosem a BL-serleg közelébe férkőzni.



A hétközi Bayern elleni visszavágót követően kiderült, idén ismét le kell mondaniuk álmaikról, hiszen a bajorok kifejezetten simán ejtették ki őket.

Mindeközben az AC Milan továbbjutott, ami különösen keserű lehetett Gigio Donnarummának, aki klublegendaként hagyta el az olaszokat, hogy a PSG-vel trófeákat nyerjen.

A 24 éves kapus most elárulta, hogyan vélekedik erről a kérdésről.

„Csalódottak és dühösen vagyunk, amiért kiestünk! Ennek ellenére nem bánom, hogy a PSG-hez igazoltam. Ebben sosem kételkedtem.”



„Örülök-e a Milan sikerének? Persze, de nagyon büszke vagyok arra, hogy Párizsban lehetek!”

Donnarumma left Milan saying he had different ambitions.

Milan won the Scudetto RIGHT AWAY the next season, and then made it further in the CL while he goes home after Round 16.

Milan has different ambitions, better ones. pic.twitter.com/8qRk1A35Wl