Az Atlético Madrid 3-2-es győzelme a Liverpool otthonában sok vitát váltott ki a futballt szerető emberek között.

Diego Simeone csapatának a taktikája az volt, hogy végig védekezték a 90 percet, és igyekeztek megtörni a Liverpool folyamatos nyomását.

A hazaiak edzője, Jürgen Klopp a mérkőzés végi sajtótájékoztatón kissé oda is szúrt az ellenfélnek azzal a nyilatkozatával, hogy ha az Atlético ilyen játékra képes, amit a végjátékban mutatott, akkor nem érti, miért húzódnak vissza ilyen mélyen, és várnak egy-egy ellentámadásra.

A taktikáról sokaknak Jose Mourinho korábbi stratégiája ugrik be, ami a "Beparkolt a Chelsea busz" elnevezést kapta. Ez a kifejezés ma már fogalommá vált a labdarúgásban és a tökéletes védekezés szinonímája.

A legemlékezetesebb ilyen jellegű védekező játékot még 2012-ben mutatta be a portugál tréner csapata a Barcelona ellen.

