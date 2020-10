Diego Simeone, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője a kétgólos Joao Felixet dicsérte, miután kedden este 3-2-re legyőzték a Szoboszlai Dominikkal felálló Red Bull Salzburgot a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

A madridi összecsapáson a hazaiak jutottak előnyhöz a 29. percben, azonban Szoboszlai a szünet előtt egyenlített, a második félidő elején pedig az osztrák együttes fordított. A portugál válogatott Joao Felix viszont az 52. percben egyenlített, a 85. percben pedig a győzelmet jelentő gólt is megszerezte.



"Csapatként nagyon jól működtünk, egymásért küzdöttünk, de láthatjuk, hogy egészen a lefújásig kell harcolnunk" - nyilatkozta a magyar válogatott középpályás a mérkőzés után. Hozzátette, 10 játékossal védekeztek a saját tizenhatosukon belül, Joao Felix mégis helyzetbe kerülhetett. "Most a soron következő bajnoki meccsünkre, aztán pedig a Bayern Münchenre kell koncentrálnunk" - tekintett előre Szoboszlai.



Simeone szerint Joao Felix az eddigi legjobb meccsét játszotta az Atléticóban, miután a 90 perc során végig nagyon magas szinten futballozott.



"Még tovább fejlődik majd, és ha ő jól játszik, akkor az egész csapat sokkal versenyképesebb lesz" - jelentette ki Simeone.



"Ez egy kiváló mérkőzés volt az egész csapat részéről. Jól játszottunk, és ha ezt folytatni tudjuk, az eredmények is jönni fognak" - nyilatkozta Joao Felix a lefújás után.



João Félix vs Salzburg (27/10/2020) Subscribe, Like & Comment for More! I must state that in NO way, shape or form am I intending to infringe the rights o...