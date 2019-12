Memphis Depay összetűzésbe került csapata ultráival azután, hogy a Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó fordulójában, az RB Leipzig elleni mérkőzésen az Olympique Lyon a holland labdarúgó góljával harcolta ki kedden a továbbjutást.

A 2-2-vel zárult meccs után egy hazai drukker bemászott a pályára, és egy szamárfejes zászlót mutatott fel, amelyen egy lyoni játékos, a 87. percben becserélt Marcelo neve szerepelt.



A továbbjutását a pályán ünneplő francia csapatból Depay szaladt oda elsőként, és próbálta a reklámtáblán kívülre tenni a szurkolót. Ott aztán tömegjelent alakult ki: a lelátóról több tucat ultra érkezett, de futottak oda a lyoni játékosok, valamint a későn reagáló biztonságiak is.



Depay szerint a klub vezetőségének vállalnia kell a felelősséget a történtekért.

"Kiharcoltuk a továbbjutást, erre ilyen körülmények között kell elhagynunk a pályát. Itt valami nagyon nincs rendben. Odamentem a szurkolóhoz, és felszólítottam, hogy dobja el a zászlóját. Erre ők leköptek minket.

Még soha nem láttam ilyet" - nyilatkozta a csatár.

A mérkőzésen a Gulácsi Péterrel felálló németek az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, a franciák az 50. percben szépítettek, majd a hajrában egyenlítettek. A Lyon a döntetlennek köszönhetően egy ponttal megelőzte a Benficát és a Zenitet, amelyekkel szemben az egymás elleni eredményeket tekintve alulmaradt volna.

A mérkőzés összefoglaló videója:

