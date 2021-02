A britekre vonatkozó németországi beutazási tilalom miatt a Borussia Mönchengladbach labdarúgócsapata Dániában rendezné meg a Manchester City elleni, február 24-i mérkőzését, a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonását.

A vonatkozó német rendelkezés jelenleg február 17-ig van érvényben, ám a várakozások szerint a német kormány meghosszabbítja azt, így a manchesteri csapat nem tud majd elutazni a mönchengladbachi találkozóra.



"Keressük a lehetséges házigazdát, a dán FC Midtjyllandnak már hivatalos kérelmet is írtunk" - fogalmazott Max Eberl, a német együttes sportigazgatója.



Hozzátette, más helyszínekkel is kapcsolatban állnak, igyekeznek a lehető leginkább költséghatékony megoldást megtalálni - akár még a pályaválasztói jog felcserélése is szóba jöhet. Ebben az esetben a március 16-i visszavágó lenne Németországban.



Korábban a magyar válogatott Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató RB Leipzig jelezte, nem fogadhatja saját stadionjában a Liverpoolt február 16-án, a mérkőzés lehetséges helyszínei között Budapestet is említették.



Az Európa-ligában a norvég Molde és az ugyancsak német Hoffenheim párharca esetében bizonytalan, hol tudják megrendezni az egyik összecsapást, ugyanis a jelenlegi norvég beutazási szabályok is rendkívül szigorúak.

