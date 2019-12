A Galatasaray elleni 5-0-ra megnyert Bajnokok Ligája mérkőzésen a PSG sztárjai egységes csapatként viselkedtek.

Neymar szép gesztust tett a csereként beálló Cavani felé, akinek átadta a büntetőrúgás lehetőségét. Az uruguayi támadó sérülései miatt jelenleg nincs bombaformában, és a brazil zseni ezzel azt szerette volna, hogy csapattársának nőjön az önbizalma. Cavani élt is a lehetőséggel és értékesítette a tizenegyest, aki így először volt eredményes a jelenlegi BL-évadban.

