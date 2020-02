A Juventus a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében folytatja európai szereplését, s az Olympique Lyon otthonában tehet fontos lépést a sorozat legjobb nyolc együttese közé.

A Lyon, aki sokáig hazája hőse volt a Bajnokok Ligájában, az idei évben már nem nyújt olyan kimagasló teljesítményt a saját bajnokságában, csupána hetedik helyet foglalják el. A francia csapat az RB Leipzig mögött a második helyen jutott tovább, megelőzve a Benfica és a Zenit csapatát.

Maurizio Sarri keretében ismét helyet kapott Douglas Costa, Mattia De Sciglio, valamint a szezonban sokat hiányzó Sami Khedira is. A keretben van még az izomfáradságokkal küzdő Pjanic és a derékfájással küszködő Gonzalo Higuaín is.

A mérkőzés játékvezetője a spanyol Jesús Gil Manzano lesz.

Rudi Garcia, a Lyon edzője:

"A Juventus ugyanúgy játszik, mint a Napoli amikor Sarri irányította őket. Taktikailag szelíd edző. Most rajtunk a sor, hogy megragadjuk az esélyünket, és megmutassuk a legjobb formánkat. Fotnos, hogy jól teljesítsünk már az első mérkőzésen a Juventus ellen. Reménykedjünk, hogy nem nyújtják majd a legjobb formájukat. Ha jól akarunk játszani, akkor szükségünk van a szurkolóink támogatására is, amitől több energiát is képesek leszünk mozgosítani."

Maurizio Sarri, a Juventus edzője:

"A Lyon egy nagyszerű csapat, gyorsak és remek technikai képességekkel rendelkeznek. Veszélyesek, tehát nagyszerű teljesítményt kell majd nyújtanunk. Cristiano Ronaldo egy olyan játékos, akit az egész világon elismernek. A statisztikái pedig a formájára remek választ adnak. Magával ragadó játékos, fizikai és szellemi szempontból is egyaránt jó. Kötelességünk nyerni."

Forrás: Uefa.com

Borítókép: Catherine Ivill / Getty Images