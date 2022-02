Az Atlético Madrid és a Manchester United történetének első BL-mérkőzésével, valamint két korábbi győztes, a Benfica és az Ajax Amsterdam összecsapásával zárul szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcainak első felvonása.

Az Atlético Madrid és a Manchester United először találkozik egymással a legrangosabb európai kupában, minden sorozatot figyelembe véve is csak a második párharca lesz a két együttesnek: 1991-ben a Kupagyőztesek Európa Kupájának második fordulójában a spanyol gárda 3-0-s hazai sikerrel, valamint egy angliai 1-1-es döntetlennel jutott tovább.



Az Atlético 1997 óta nem kapott ki hazai pályán a BL egyenes kieséses szakaszában, ez 14 mérkőzést jelent kilenc győzelemmel, ugyanakkor most ott lesz a pályán az a futballista, aki az elmúlt két évtizedben a legtöbb borsot törte a Matracosok orra alá.



Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldóról van szó, akinek fantasztikus spanyolországi pályafutása során az egykori városi rivális volt az egyik kedvenc ellenfele: a 37 éves portugál a Real Madrid színeiben 35 mérkőzésen lépett pályára az Atlético ellen, ezeken 25 gólt szerzett és 9 gólpasszt adott, s karrierje során csak a Sevilla ellen volt többször (27) eredményes.



A meccsek közül kiemelkedik a 2014-es BL-finálé, amikor a hosszabbításban talált be, míg a 2016-os döntőben a 11-es párbaj során ő volt az utolsó rúgó a királyi gárdában.

Az Atlético hagyományosan eredményesen szerepel a szigetországi riválisokkal szemben a nemzetközi kupák egyenes kiesés szakaszában, ugyanis 12 brit csapat elleni párharcából kilenc alkalommal jutott tovább. Ezzel szemben az MU nyolc sikeres és kilenc elbukott csatát tud felmutatni spanyolok ellen, a legutóbbi három menetelését is hispán együttes szakította meg: a BL 2017-18-as idényének nyolcaddöntőjében, valamint az Európa-liga 2019-20-as kiírásának elődöntőjében a Sevilla, a BL 2018-19-es negyeddöntőjében pedig a Barcelona jutott tovább, ráadásul az előző szezonban az Európa-liga fináléját a Villarreallal szemben bukta el.

A 21 órakor kezdődő találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

A másik szerdai összecsapáson két korábbi győztes - a 16 között az Internazionale-Liverpool párharc ilyen még -, a Benfica és az Ajax Amsterdam csap össze Lisszabonban. A holland együttes a csoportkörből százszázalékos teljesítménnyel, 20 gólt szerezve jutott tovább. Ebben óriási szerepe volt Sébastien Hallernek, az elefántcsontparti csatár az első futballista, aki pályafutása első hat BL-mérkőzésén tíz gólt szerzett, és Cristiano Ronaldo után a második, aki mind a hat csoportmeccsen betalált egy idényben.

A két csapat legutóbb a 2018-19-es szezon csoportkörében találkozott egymással, Lisszabonban 1-1-es döntetlen, Amszterdamban 1-0-s hazai siker született. Az Ajax 1969-ben a negyeddöntőben, 1972-ben pedig az elődöntőben búcsúztatta portugál riválisát.

Borítókép: Facebook.com/ Manchester United