Antonio Conte, az Internazionale vezetőedzője szerint csapata többet érdemelt volna a kiesésnél a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében.

A milánói gárda a hatodik, utolsó forduló keddi játéknapján házigazdaként maradt alul 2-1-re az erősen tartalékos Barcelonával szemben. Az 50 éves szakember a vereség után kiemelte: a legnehezebb csoportban végig versenyben voltak a továbbjutásért, ennek ellenére csalódásként élik meg a kiesést.



"Most sajnálkozás és csalódottság van, mert több gólszerzési lehetőségünk is volt, de a futball nagyon egyszerű játék: a labdát be kell juttatni a kapuba" - jelentette ki az edző. Hozzátette: így is sikerült értékes tapasztalatokat szerezniük, és fel kell emelniük a fejüket.



"Fájdalmas volt látni Ansu Fati gólját, amellyel legyőztek minket. Hiába irányítottunk, és alakítottunk ki 1-1 után lehetőségeket. (...) Ennek másképp kellett volna véget érnie" - mondta Conte.

Stefan de Vrij, az Internazionale védője közölte: bár szomorúak, nincs miért szégyenkezniük, mert minden tőlük telhetőt megtettek a továbbjutásért.



"A nehézségeknek csak még erősebbé tesznek minket, de a seb most még egyértelműen friss" - nyilatkozta.



Ernesto Valverde, a Barcelona edzője kiemelte: fiatalabb játékosokkal vegyített csapata izgalommal várta az összecsapást a minőségi riválissal szemben.



"Mégis a győzelemre törekedtünk, és játékosaim, közöttük olyanok, akik most mutatkoztak be a BL-ben, versenyképes teljesítményt nyújtottak" - értékelt a szakember.



A katalánok a 87. percben Ansu Fati góljával bizonyultak jobbnak a Serie A éllovasánál, a támadó 17 évesen és 40 naposan a BL-történelem legfiatalabb gólszerzője lett. Az eddigi rekordot Peter Ofori-Quaye tartotta, az Olimpiakosz ghánai támadója 1997 októberében 17 évesen és 195 naposan volt eredményes a Rosenborg ellen. Fati öt évvel később született.



A Barcelona tehetsége a szezon elején több rekordot is felállított: ő lett a klub történetének legfiatalabb gólszerzője a bajnokságban és a legfiatalabb játékosa, aki Bajnokok Ligája-mérkőzésen pályára lépett. Nemcsak klubjában, hanem a spanyol ligát tekintve is a legfiatalabbnak számít az egy bajnoki összecsapáson szerzett gól és gólpassz tekintetben, és nála fiatalabban a Barcelona felnőtt csapatában csak egy játékos mutatkozott be, míg a spanyol bajnokságban csak ketten szereztek gólt.



Az Bajnokok Ligája F csoportjából a Barcelona mellett a Borussia Dortmund jutott tovább a nyolcaddöntőbe, míg az Internazionale tavasszal az Európa-ligában vigasztalódhat.

Borítókép: Emilio Andreoli/Getty Images