Antonio Cassano megragadta az alkalmat, hogy kritizálja Cristiano Ronaldót, miután a Juventus kiábrándítóan teljesített kedden este a Porto elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen, ahol 2-1-es vereséget szenvedtek.

"Mindig is azt mondtam, hogy Cristiano Ronaldo egy jelenség. Lehet, hogy egymilliárd gólt szerzett, de problémái lehetnek Andrea Pirlo játékötletével. Mindig is önző volt. Nem érdekli, ha mások gólt szereznek, csak azért él, hogy ő rúgjon gólt. Nem a futballért, hanem a saját céljai eléréséért hajt. Ha olyanok veszik körül, mint Xavi, Iniesta, Modric vagy Kroos, akkor 50 gólt fog szerezni. De a Juventusnál változnak az elképzelések, és új megközelítéssel próbálkoznak. Legyünk őszinték, ott bajban van. Az évek haladnak, még neki is" - mondta Cassano Christian Vierinek a Twitch-en.



