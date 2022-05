Mohamed Salah a közösségi oldalán keresztül többször is üzent a Real Madridnak. Az egyiptominak most a „Királyi Gárda” játékosa, Dani Carvajal vágott vissza.



A 2022-es Bajnokok Ligája döntőjében a Real Madrid a Liverpoollal csap össze. Négy évvel ezelőtt szintén ez a két gárda játszotta a legrangosabb európai kupasorozat fináléját, akkor a spanyol csapat örülhetett. A Liverpool sztárjátékosának Mohamed Salah-nak duplán fájó volt a döntő, mivel nem csak a vereséget kellett megemésztenie, hanem azt is, hogy nem segíthetett úgy csapatának, ahogy szeretett volna, mivel a mérkőzés elején a Sergio Ramosszal való összeütközése során megsérült a válla. Az egyiptomi akkor sírva hagyta el a pályát, most pedig bosszúra éhes. Ezzel kapcsolatban az elmúlt időben többször is rövid üzenetet tett közzé közösségi oldalán, amit feltehetően a Real Madrid játékosainak célzott.



A spanyol csapat játékosa, Federico Valverde korábban reagált Salah üzengetésére és kifejtette, az egyiptomi tiszteletlen a 13-szoros győztessel szemben.







A Liverpool játékosának újabb posztja után Dani Carvajal is úgy döntött, elmondja véleményét.



"Nem tudom, hogy Salah vagy a Liverpool bosszút áll-e" – mondta az ABC -nek .



"Igaz, hogy amikor elveszítesz egy Bajnokok Ligája döntőt, mindig azt akarod, hogy legyen második esélyed ugyanazzal a csapattal szemben, hogy legyőzd őket.



"Remélhetőleg nem lesz túl nagy teher Salah számára, hogy a második BL-döntőjét is elbukja a Real Madrid ellen.”



Salah, aki ebben a szezonban 31 gólt szerzett, felidézte pályafutása „legrosszabb pillanatát” a döntő előtt.



„Emlékszem, amikor 30 percnyi játék után elhagytam a pályát, az volt pályafutásom legrosszabb pillanata” – mondta.



„Jó szezonom volt, majd az első Bajnokok Ligája döntőmet játszottam és ilyen hamar kiesni a legrosszabb dolog, ami történhet velem. Megtudtam az eredményt a kórházban. Azt hittem, nem veszíthetjük el így a meccset. Soha nem éreztem még ilyet a futballban” – tette hozzá.

