A Red Bull Salzburgnak és az Internazionalénak is bravúros eredményre lenne szüksége a továbbjutáshoz kedden este a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős párharcainak visszavágóján.

Az osztrák együttes az otthon játszott 1-1-es döntetlen után látogat Münchenbe a Bayernhez, az olasz bajnoki címvédő Internek pedig kétgólos hátrányt kellene ledolgoznia az angol Premier League-ben második helyen álló Liverpool vendégeként.



A Salzburg eddig egyetlen alkalommal játszott tétmérkőzést a bajor sztárcsapat vendégeként, mégpedig az előző kiírás csoportkörében, és akkor 3-1-es vereséget szenvedett. A sérülésektől is megtizedelt osztrák bajnokcsapatnak némi reményt adhat, hogy az utóbbi hónapokban a Frankfurtnak és a Mönchengladbachnak is sikerült - egyformán 2-1-re - győznie a Bayern otthonában.



A BL-ben ugyanakkor a müncheniek eddig megállíthatatlanul meneteltek: Julian Nagelsmann vezetőedző tanítványai a csoportkörben százszázalékos mérleggel tudták le hat összecsapásukat, ezek közül a három hazai találkozójukon 13 szerzett gól mellett csupán kettőt kaptak.

Bajor oldalon is lesznek ugyanakkor hiányzók, Alphonso Davies szívproblémákkal küzd, Leon Goretzkára és Colentin Tolissóra pedig sérülés miatt nem számíthat Nagelsmann. Jó hír azonban a bajorok szurkolóinak és a védelemnek is, hogy a kapus Manuel Neuer lassan felépül térdsérüléséből, így elképzelhető, hogy kedden már ő védheti a hazaiak kapuját.

A Salzburg az osztrák Bundesligában az Altach ellen elért kiütéses, 4-0-s sikerrel készült fel szombaton a BL-nyolcaddőntö visszavágójára, a Bayern ugyanakkor némi meglepetésre csak 1-1-es döntetlent játszott a vendég Bayer Leverkusennel, szintén szombaton.

A másik keddi BL-összecsapáson az Interre vár nagyon nehéz feladat, a kiváló formában futballozó, minden versenysorozatot figyelembe véve december 28. óta veretlen Liverpool otthonában kellene megfordítania a párharcot.



Jürgen Klopp vezetőedző angol együttese az első meccsen 2-0-ra győzte le az olaszokat, akik a Serie A-ban nagy versenyfutásban vannak bajnoki címük megvédéséért.

A Liverpool a Premier League-ben parádésan teljesít, kiváltképp az Anfield Roadon, ahol 14 bajnokin mindössze hét gólt kapott, miközben ezeken a meccseken 37-et szerzett. A mérlege 11 győzelem és 3 döntetlen, ráadásul a BL-csoportkörben is százszázalékos mutatóval nyerte meg négyesét, otthon 7-2-es gólkülönbséggel lehozva a három mérkőzést.

Az Internek az olasz bajnokságban sem az idegenbeli szereplés az erőssége, és bár az ott vendégként lejátszott eddigi 13 találkozóból csupán egyet veszített el, hét siker mellett öt döntetlen szerepel a neve mellett a tabellán.

Ami a hiányzókat illeti, Klopp úgy tűnik, nem számíthat a csatársorban a brazil Roberto Firminóra, a védelemben Joel Matipra, a középpályán pedig Thiago Alcantarára. Nem kétséges azonban, hogy a német szakember így is ütőképes kezdő tizenegyet tud pályára küldeni, amelynek hazai környezetben még egy döntetlen is bőven elég a továbbjutáshoz.



A másik oldalon Simone Inzaghi vezetőedzőnek nincs gondja sérültekkel, sőt, a "bemelegítés" is jól sikerült tanítványainak, akik 5-0-ra verték az olasz bajnokságban sereghajtó Salernitánát. A Liverpool visszafogottabb teljesítménnyel is behúzta szombati bajnokiját, melyen 1-0-ra győzte le a vendég West Hamet.

Mindkét keddi találkozó 21 órakor kezdődik, az M4 Sport a Bayern München-Salzburg összecsapást közvetíti élőben.

Borítókép: Facebook.com/ Robert Lewandowski