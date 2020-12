A Ferencváros 1-0-s vereséget szenvedett kedden a Dinamo Kijev vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában, így sereghajtó maradt a négyesében, és búcsúzott a folytatástól.

Sorsdöntő összecsapás várt a Ferencvárosra a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában a Dinamo Kijev otthonában.



A vendég Ferencváros kezdte a játékot, de a Dinamo futballistái dinamikusabbak voltak, hamar labdát szereztek.



Három percet kellett várni az első kapura lövésre, ami Lovrencsics Gergő nevéhez köthető, azonban jócskán a jobb kapufa mellett suhant el a labdája.



Négy minutummal később Dibusz Dénes kellett védenie egy beívelt labdát, a kivetődő magyar kapus kitessékelte a tizenhatoson kívülre a játékszert.



Az óriási tét miatt viszonylag óvatos játék folyt a pályán, az ukrán és a magyar együttes is kevés kockázatot vállalt. Az első negyedóra kevés helyzetet és kiegyenlített küzdelmet hozott, ezt követően azonban már a Fradi bátrabban játszott, mint a Dinamo Kijev.



A 21. percben egy kezezésgyanús szituáció történt, ugyanis Laidouni megpróbálta tizenhatoson belülre juttatni a labdát, de Szidorcsuk kezét érte a labda. A meglehetősen vitatható helyzet után a bíró sípja néma maradt, ráadásul vissza se nézte videón az esetet. Pedig úgy tűnt, tizenhatoson belül történt az eset.



Pár perccel később ismét a vendégek előtt adódott helyzet, Tokmac egy lövőcsel után tüzelt, de jócskán kapu mellé és fölé szállt a labdája.

Hét perccel az első játékrész vége előtt Uzuni lágyan a védők mögé ívelt, de Zubkov kiszorított helyzetből már nem tudta megcsinálni a cselt a kapussal szemben.



Nehéz lenne azt állítani, hogy nyom a Ferencváros, de sokkal több a helyzet a Dinamo kapuja előtt.

A játékvezető egy percet sem hosszabbított, így gólnélküli döntetlennel zárult az első játékrész.

A második félidő csere nélkül folytatódott.



Az 54. percben Tokmac hagyott ki hatalmas ziccert. A Ferencváros csatára nagy erővel vette célba a kaput, de pont a középen álló Buscsant találta el.



Három perccel később jött a hidegzuhany, megszerezte a hazai csapat a vezetést. Miha Blazic kezére pattant a labda, amiért szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat. Carlos De Pena középre ívelt labdájába Popov csúsztatott bele, a labda pedig a bal alsó sarokban kötött ki. (1-0)

