Ander Herrera az elbukott vasárnap esti Bajnokok Ligája finálé után nem finomkodott amikor a szurkolókról kérdezték. A spanyol játékos úgy fogalmazott, hogy „sz*r érzés” zártkapuk mögött játszani egy BL-döntőt.



Mint arról már korábban beszámoltunk, a Bayern München nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája 2019-20-as szezonját azt követően, hogy a sorozat lisszaboni fináléjában 1-0-ra legyőzte a francia Paris Saint-Germain együttesét, így hatodszor hódította el a trófeát.



Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke sokáig hallani sem akart zárt kapus döntőről, azonban a koronavírus-járvány miatt úgy döntött a szövetség, hogy nézők nélkül fejezik be a tornát.



A PSG spanyol középpálya, Ander Herrera a meccs után a Viaplay Footballnak nyilatkozott, és amikor a szurkolók hiányáról kérdezték, akkor cunamiként tört ki belőle az őszinteség.



"Borzalmasan sz*r érzés. Szerintem a drukkerek a legfontosabbak a futballban. A labdarúgás szurkolók nélkül semmit sem ér. Remélem, hogy mindenki rájön, hogy ez a sport értük van. Persze az üzletet folytatni kellett, mert ez óriási üzlet."

.@AnderHerrera: - If you miss clear chances, and you play against another top side - they will probably kill you. As they did. (@AndyMitten) pic.twitter.com/vzSmzB54cF