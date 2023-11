A szerdai BL-játéknap egyik legnagyobb meglepetését a dán Kobenhavn csapata okozta, akik hazai pályán 4-3-ra megverték a náluk jóval esélyesebbnek vélt Manchester Unitedet.



Az angolok még 2-0-ra is vezettek, viszont a 42. percben Marcus Rashfordot durvaság miatt a játékvezető kiállította, innen pedig nem volt visszaút, átvette az irányítást a hazai csapat.

A Kobenhavn egyenlítő gólját egy büntetőrúgásból szerezte, előtte viszont Alejandro Garnacho megpróbálta „eltaposni” a büntetőpontot, ezzel nehezítve a rúgó dolgát. Denis Vavro erre reagált:

„Láttam, ahogy megpróbált valami matatni a büntetőpont körül. Ez már a második ilyen alkalom tőle… Számomra ő egy bohóc! Olyan a mentalitása, mint egy gyereknek, aki nem tanul a hibájából is ismét megpróbálja. Ráadásul a mi pályánkon…”

Copenhagen defender Denis Vavro on Alejandro Garnacho: "I saw that he tried to do something about the penalty kick. It is the second time... and then at our ground? To me, he is a clown. He has the mentality of a child when he tries something like this again. In an away game.” pic.twitter.com/taKNhUqAFN