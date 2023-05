Tavaly drámai körülmények között búcsúzott a Manchester City a Bajnokok Ligájából, idén azonban az élet lehetőséget ad nekik visszavágásra a Real Madriddal szemben.

Bernardo Silva érdekes gondolatokat osztott meg a párharcot megelőző sajtótájékoztatón.

„Nagy tisztelettel gondolunk rájuk, igen, de cseppnyi aggodalom nélkül. Miért kellene félnünk tőlük? Szeretnénk megtartani a két hónapja tartó formánkat, aminek köszönhetően nagyon magabiztosan érkeztünk ide legyőzni őket. Persze, észben tartjuk azt is, hogy tavaly okkal nyerték meg ők a Bajnokok Ligáját.”





Ready for a #UCL night under the lights! pic.twitter.com/O7pSou0e7n