A 17 éves és 346 napos Rico Lewis lett a labdarúgó Bajnokok Ligája történetének legfiatalabb játékosa, aki kezdőként pályára lépve gólt szerzett - írta a Manchester Citynek a Sevilla ellen (3-1) betaláló csatáráról a futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) a BL csoportkörének hatodik, záró fordulójának szerda esti meccseit elemezve.

Youngest scorers ever on first #UCL start: Rico Lewis: 17 years and 346 days Karim Benzema: 17 years 352 days pic.twitter.com/vpXbn2Bl0u

A befejező kör egyik különlegességét az szolgáltatta, hogy a sorozat történetében először végzett két csapat - a portugál Benfica és a Paris Saint-Germain - ugyanabban a csoportban azonos eredménnyel: mindkettő veretlen maradt úgy, hogy egyformán 4 meccset nyert és 2 döntetlent játszott, s ugyanúgy 16 gólt rúgott és 7-et kapott. A teljes azonosság jegyében ráadásul kétszer is 1-1-es döntetlenre végeztek egymással négyesükben. Végül egyetlen mutatóban bizonyult jobbnak, s lett ezzel csoportelső a Benfica: szemben a PSG hat találatával, a portugál alakulat kilenc gólt szerzett idegenben.

A párizsiak futballistája, Kylian Mbappé lépett elő a legfiatalabbá a BL-ben 40 gólt elért játékosok korlistáján. A világbajnok francia csatár 23 évesen és 317 naposan vette be az otthon fellépő Juventus kapuját (1-2), győztes meccsen megdöntve jelenlegi csapattársa, az argentin Lionel Messi rekordját, aki 24 évesen és 131 naposan jutott el 40 találatig a Bajnokok Ligájában, korábbi csapata, az FC Barcelona labdarúgójaként. Mbappének 59 meccs kellett ehhez, ám még nálánál is gyorsabb volt e téren az egy évtizede visszavonult holland Ruud Van Nistelrooy, akinek 48 mérkőzésre volt szüksége negyven BL-góljához.

Az IFFHS kimutatása szerint Luka Modric lett a Bajnokok Ligája történetének legidősebb játékosa, aki büntetőből betalált: a Real Madrid horvát irányítója 37 évesen és 54 naposan lőtte be a 11-est a skót Celtic Glasgow (5-1) kapujába. Modric csapattársa, az idei Aranylabdát a legjobb európai futballistaként kiérdemlő Karim Benzema ugyanakkor pályafutása során először fejezte be gól nélkül a BL csoportkörét. Előzőleg 17 egymást követő szezonban volt legalább egyszer eredményes a sorozat alapszakaszában.

At 37 years and 54 days, Luka Modrić becomes the oldest player to score a penalty in the history of the Champions League. @GoalEspana pic.twitter.com/kX3BdFTJwF