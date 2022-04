A Real Madrid sztárjátékosa két góllal járult hozzá ahhoz, hogy a Real Madrid ne szakadjon le túlságosan ellenfeléről a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágójára. A francia második góljára még biztosan sokáig emlékezni fogunk.



A játékos Panenka jellegzetes megmozdulásához hasonlóan küldte el a kapust rossz irányba, majd „ejtette” a labdát a hálóba.

A merész mozdulat jelentőségét tovább emeli, hogy Benzema néhány nappal ezelőtt az Osasuna elleni bajnokin két büntetőt is elhibázott. Ha pedig hozzátesszük, hogy nem sokkal a tizenegyes elvégzése előtt lézerrel vették célba a játékos fejét, láthatjuk, Benzemának valóban kötélből vannak az idegei.









A 34 éves játékos a mérkőzés után elemezte, miért döntött amellett, hogy ilyen módját választja a büntető értékesítésének. válasza pedig jól tükrözi a labdarúgó profi mentalitását.



"Minden kapus áttanulmányozta a büntetőimet, és váltanom kellett" - mondta.



„Hidegvérű volt a büntetőm” – tette hozzá.

41 goals in 41 games. Man of the Year • Karim Benzema

pic.twitter.com/N7ZqUKhzUR