Hatalmas ünneplést rendeztek a Crvena zvezda labdarúgócsapatának játékosai, miután az együttes 3-3-as összesítéssel, több idegenben lőtt góllal jobbnak bizonyult a svájci Young Boysnál, így a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott.



A szerb csapat játékosai az éjjel végigvonultak a belgrádi utcákon egy tankon (!) ünnepelve.



Íme az ünneplés:

Typically discreet celebration from the Red Star Belgrade players as they toasted qualification to the Champions League last night by riding through the streets on a tank. pic.twitter.com/4hCEOtZbC8