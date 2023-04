Hatalmas szél és zápor fogadta a csapatokat az Etihadban a Manchester City – Bayern München Bajnokok Ligája negyeddöntő első meccsén.



Pep Guardiola abban a tudatban fogadhatta német ellenfelét, hogy az innen érkező riválisokat mindig sikerült kiütnie, míg Thomas Tuchelnek az adhatott reményt, hogy épp a spanyol menedzsert győzte le a 2021-es döntőben a Chelsea-vel.

A mérkőzést alapvetően a City kezdte jobban, Haaland és Gündögan előtt is adódott lehetőség, sőt, előbbinek sikerült a frászt hoznia Somerre, amikor negyed óra elteltével a semmiből egyszer csak letámadta a kapust, de ekkor még megúszták a németek.

Manuel Akanji won more duels (9) and made more tackles (8) than any other player in the first half vs. Bayern. #UCL pic.twitter.com/xXB92EhWIr — Squawka Live (@Squawka_Live) April 11, 2023



Sőt, a 25. percben vélhetően csak Ruben Dias blokkja mentette meg a kékeket attól, hogy hátrányba kerüljenek, Musiala lövése tökéletesnek tűnt.



Alig két minutummal később Rodrié már nem csak annak tűnt, de az is volt: húsz méterről egy csel után fantasztikusan bombázott a felső sarokba és tette igazán emlékezetessé első Bajnokok Ligája találatát. Lehetett volna kettő is, ezt a bajorok hálóőre akadályozta meg nem sokkal később, amikor egy beadást követően Gündögan helyzetét nagyszerű reflexszel védte lábbal.

Rodri's shooting stats in the #UCL



◎ 36 shots

◎ 7 shots on target

◉ 1 goal



What a finish. pic.twitter.com/WDqeV0wPC7 — Squawka Live (@Squawka_Live) April 11, 2023





A lefújás előtt néhány pillanattal Sané még nagyobb gólt lőhetett volna, mint Rodri, de néhány centit tévedett, így a csapatok 1-0-s angol előnnyel vonulhattak az öltözőbe.



A második félidőben azonnal egymásnak estek a csapatok, helyzetek mindkét fél előtt adódtak, de összességében az első tíz perc a vendégeké volt.

Erling Haaland's game by numbers vs. Bayern:



28 touches

9 touches in opp. box

5 shots

4x possession won

2 shots on target

1 chance created

1 goal

1 assist

0.78 xG



And he has beaten Bayern for the first time in his career. pic.twitter.com/biR3h36w2e — Squawka Live (@Squawka_Live) April 11, 2023

Utána a németek, mintha teljesen elfogytak volna, és a védelem is hibát hibára halmozott, különösen Upamecano. Ennek eredményeképpen a 70. percben egy elpasszolt labdára Grealish csapott le, tette sarokkal Haaland elé, aki a hosszún érkező Bernardo Silva elé tálalt tökéletesen, a portugál védhetetlen fejese a kapuban kötött ki.

Negyed órával a lefújást megelőzően már a norvégot hozták kihagyhatatlan helyzetbe, egy ajándék szögletet követő beadásra Stones emelkedett, és fejjel adott asszisztot csapata kilencesének.

Only Ruud van Nistelrooy (12 in 2002/03) has scored more goals in a single Champions League campaign for an English side than Erling Haaland (11).



He still has plenty of time to break the record. #UCL pic.twitter.com/7cR6nYPJyy — Squawka Live (@Squawka_Live) April 11, 2023

És, hogy miért csak három lett a vége? Nos, feltehetőleg ez csak Sommernek köszönhető, aki számtalan bravúrral járult hozzá ahhoz, hogy a visszavágón legalább egy dologba kapaszkodhassanak a hazai szurkolók a sáljukon kívül: csodák ha ritkán, de történnek a futballban is.

A nap másik mérkőzésén az Inter kettőt lőtt a Benficának idegenben, Lukaku és Barella talált be, így akár egy egygólos vereség is beleférhet Olaszországban a visszavágón ahhoz, hogy a kék-feketék az elődöntőbe jussanak.



Borítókép: getty images