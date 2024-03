A mérkőzés kimenetele szinte megjósolhatatlan, mert a bajorok ugyan már csak a hazai pálya miatt is esélyesebbnek számítanának a római együttesnél, de a szezon végén távozó Thomas Tuchel vezette német bajnok nagyon rossz formában van már hetek óta.

A Bayern - melynek Lőw Zsolt a másodedzője - az elmúlt egy hónapban játszott hat találkozójából csupán kettőt tudott megnyerni, háromszor is veszített és legutóbb, a hétvégén csupán 2-2-es döntetlent játszott Sallai Roland és Szalai Attila együttesével, a Freiburggal.

A Bayern rossz formája ugyanakkor mégsem lehet garancia a Lazio továbbjutására, mivel Maurizio Sarri gárdája is hetek óta szenved, a müncheniek elleni siker a kevés kivételek egyike volt a rossz mérkőzéseinek sorában. A kékek hét meccset játszottak az elmúlt egy hónapban és három győzelem mellett négyszer kikaptak. A bajnokságban pénteken egymás után a második vereségüket szenvedték el, az AC Milan elleni meccsen ráadásul az együttes három játékosát is kiállította a bíró.



A római odavágón többnyire kiegyenlített volt a játék, a münchenieknek volt talán több jó periódusa, de összességében a Lazio játszott veszélyesebben és Ciro Immobile büntetőből lőtt góljával előnyt is szerzett.

A másik keddi mérkőzés korántsem tűnik annyira nyitottnak, mint a müncheni. A Paris Saint-Germain három hete ugyanis a második félidőben két gólt szerezve, magabiztos, 2-0-s előnyt harcolt ki a Real Sociedad elleni spanyolországi visszavágóra.



Némi hasonlóság mégis van előzetesen a müncheni meccsel, mivel a PSG sincs kiugró formában, legutóbbi két bajnokiján csupán két pontot szerzett, míg a Real Sociedad kifejezetten gyenge szériát fut. Utóbbi három mérkőzésén kikapott, a múlt héten kiesett a Király Kupából, a bajnokságban pedig a hetedik helyre csúszott vissza.



A nyolcaddöntő visszavágója minden csapat számára anyagi szempontból is roppant fontos lehet, ugyanis a negyeddöntőbe jutásért 10,6 millió euró jár a kluboknak, melyek kasszáját az újabb hazai BL-meccs jegy- és egyéb forrásból érkező bevételei tovább gyarapítanák.



Az M4 Sport a 21 órakor kezdődő Bayern München-Lazio találkozót közvetíti.

Borítókép: GettyImages