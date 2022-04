A Villarreal szurkolói egész éjjel buliztak, miután 2006 óta először biztosították helyüket a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

Unai Emery csapata nem tört meg, még azután sem, hogy a Bayern München vezetést szerzett Németországban. Az első mérkőzést a Villarreal nyerte 1-0-ra, így Robert Lewandowski gólja hosszabbítást ért volna, de a bégén jött Samuel Chukwueze, aki eldöntötte a párharc sorsát.

A sípszó után az Estadio de la Ceramica előtt tömeges ünneplés vette kezdetét, a szurkolók összegyűltek Castellonban, hogy megünnepeljék Unai Emeryt és játékosait.

And this is what being a Villarreal means.



During the madness in Vila-real, the fans dedicated the moment to vice-president José Manuel Llaneza .



