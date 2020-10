Antonio Conte úgy véli, csapata, az Internazionale szerda esti teljesítményére alaposan rányomta a bélyegét, hogy közvetlenül a Bajnokok Ligája-találkozó előtt derült ki: pozitív vírusteszt miatt nem játszhat a szélső védő Achraf Hakimi.

Az augusztusban Európa-liga-döntős milánói csapat otthon 2-2-re végzett a Borussia Mönchengladbach ellen.



"Délután ötkor kaptuk meg a hírt. Szerda reggelig velünk edzett, úgy készültünk, hogy játszani fog. Szembe kell néznünk ezekkel a problémákkal, felemelt fejjel kell pályára lépnünk, bármi is történik" - mondta Conte, aki az elmúlt két hétben már hetedik játékosát veszítette el a vírus miatt.



Romelu Lukaku, aki sorozatban kilencedik nemzetközi kupameccsén talált be, és ezúttal két gól szerzett, úgy összegzett: csalódás ez az eredmény a számukra, és ennél jobb játékra is képesek. Meglátása szerint ugyanakkor tovább kell dolgozniuk, mentálisan pedig erősebbnek kell lenniük ebben a nehéz időszakban.



"A védelemnek jobban kell teljesítenie, mert két gólt kaptunk a saját hibáink miatt. De túl sok gólhelyzetet is kihagytunk" - ismerte el önkritikusan a belga támadó, aki a második félidőben előbb vezetést szerzett, majd a 90. percben egyenlített.



A BL-nyitányon mellette további három játékosnak - Álvaro Moratának (Juventus), Angelinónak (RB Leipzig) és Kingsley Comannak (Bayern München) - sikerült dupláznia.

Borítókép: Christian Verheyen/Borussia Moenchengladbach via Getty Images