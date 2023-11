A Bajnokok Ligája kedd esti játéknapjának legjobban várt mérkőzésén az AC Milan fogadta hazai pályán a Paris Saint-Germain csapatát.

A teltházas San Siroban rendezett mérkőzés olyan jó meccs lett, mint amilyennek előzetesen várták a szurkolók. Mindkét csapat abszolút jó teljesítményt nyújtva, támadó futballt játszott a mérkőzés első pillanatától fogva. Ennek köszönhetően több, mint 20 kapura lövéssel, de mindössze 1-1 góllal vonultak el a csapatok a félidőre. A második játékrészben továbbra is magas színvonalon játszott mindkét csapat, és a hazaiak nagy örömére Oliver Giroud egy gyönyörű fejessel megszerezte a vezetést a Milan számára a találkozó 50-dik percében, amivel pedig végül be is állította a 2-1-es végeredményt. A Milan ezzel a győzelemmel a harmadik helyen áll a csoportjában, mindössze 1 ponttal lemaradva a PSG mögött.

A Manchester City hazai pályán simán 3-0-ra behúzta a maga találkozóját és magabiztosan vezeti a csoportjukat. Haaland végül nem csak, hogy pályára lépett, de két góllal is hozzájárult csapata sikeréhez, mellette Phil Foden volt még eredményes.

Az Atletico Madrid szintén hazai pályán nyert kiütéses módon 6-0-ra a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszó Celtic ellen. Griezmann és Morata is duplázott a találkozón, az Atletico pedig ezzel a sikerrel vezeti a csoportját a Lazio előtt.

Az este további eredményei között a Liepzig idegenben nyert 2-1-re Crvena Zvezda ellen, a Porto hazai pályán verte meg 2-0-ra az Atwerpent, a Lazio pedig egy gólos sikert aratott otthon a Feyenord ellen.

Borítókép: Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images