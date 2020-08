Nemcsak a Bajnokok Ligája döntőjének megnyerése, hanem az elmúlt hónapokban nyújtott teljesítménye miatt is dicsérte együttesét, a Bayern Münchent a vezetőedző Hansi Flick.

"Büszke vagyok a csapatra. Amikor novemberben elkezdtük a közös munkát, olyan címek jelentek meg a lapokban, hogy már nem tisztelik a Bayernt, már nem félnek tőle az ellenfelek. Szenzációs az a fejlődés, amelyet a csapat tíz hónap alatt bemutatott" - nyilatkozott a lisszaboni BL-finálé, a Paris Saint-Gemain elleni 1-0-s győzelmet követően.



A tréner a siker kulcsát abban látja, hogy minden lehetőséget optimálisan használtak ki, még a koronavírus-járvány miatt elrendelt leállásból is jól jöttek ki.

"Tudtuk, hogy a PSG nagyon erős támadásban, de mi ennek ellenére bátran játszottunk és megérdemeltük a győzelmet" - tette hozzá.



A több nagy védést bemutató Manuel Neuer arról beszélt, hogy hatalmas volt az örömük a mérkőzés végét jelző sípszó után.



"Ez az, amit el akartunk érni és amit meg is érdemeltünk" - fogalmazott.



A támadó Thomas Müller - edzőjéhez hasonlóan - arról az útról beszélt, amin végigmentek a BL-diadalig.



"Az az érzésünk, hogy nagy utat tettünk meg november óta. Nem tudom, ebből mit érzékeltek kívülről, de úgy gondolom, megérdemeltük a Bajnokok Ligája döntőjének megnyerését, mert úgy játszottunk, hogy voltak lehetőségeink, a kapuban pedig ott állt Manuel Neuer. Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, de kit érdekel most az elemzés, megyünk a kupáért" - mondta közvetlenül a mérkőzés után.

Borítókép: Miguel A. Lopes/Pool via Getty Images