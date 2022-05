Carlo Ancelotti és fia Davide Ancelotti ezzela jelentettel pályázhatna a BL legérzelmesebb pillanata címére.



A Real Madrid a Manchester City ellen véghez vitte a lehetetlent. A spanyol óriás mindössze néhány percre volt attól, hogy kiessen a Bajnokok Ligájából, ám az utolsó pillanatokban kétszer is betalált, így hosszabbításra mentette a meccset.



Riyad Mahrez 73. percben szerzett góljával a City két gólos előnybe került összesítésben, ám Rodrygo Goes bravúrral a 90. és 91. percben is gólt szerzett, így kiegyenlítette a csatát. A hosszabbításban aztán Karim Benzema lépett fel, és egy higgadtan végrehajtott büntetővel vezetéshez juttatta a Madridot. Ezt követően szinte elszabadult a pokol a Bernabeuban, mivel a „Királyi Gárda” biztosította helyét a párizsi döntőbe, ahol május 28-án a Liverpoollal csapnak össze.



A Real 2018-ban szintén a „Vörösökkel” döntőzött, amit akkor meg is nyert, így az angol gárda most bosszúra éhes. Ennek tükrében nehéz feladat előtt állnak a spanyolok, de a tegnap estét még az ünneplésre szánták.



Az éjszaka egyik legérzelmesebb pillanata az volt, amikor a lefújást követően a gárda vezetőedzője, Carlo Ancelotti és fia, Davide, aki erőnléti edzőként segíti munkáját könnyes szemmel ölelték át egymást.





A párost többször megkérdőjelezték azt követően, hogy elküldték őket a Bayern Münchentől. Amikor a Napolit és az Evertont edzették közös erővel, többen azt gondolták, hogy az elitben töltött napjaik véget értek, ám most bebizonyították, ez nem így van, és közös erővel vezették a BL-döntőbe a „Királyi Gárda” legénységét.



Forrás: football-espana.net



Borítókép: Twitter