Carlo Ancelotti elárulta, miért játszották le a Real Madrid stadionjában ellenfelük himnuszát a BL-nyolcaddöntő után.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a Real Madrid Karim Benzema találatával 1-0-ra legyőzte hazai pályán a Liverpoolt, így 6-2-es összesítéssel jutott tovább a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé.

A mérkőzés lefújása után a Bernabeu hangszóróiból felcsendült a You’ll Never Walk Alone, ami a Liverpool ikonikus himnusza. A meccset követő sajtótájékoztatón a Real Madrid vezetőedzője, Carlo Ancelotti elárulta, szerinte miért játszották le a dalt.



„Nem tudom pontosan (miért), de nagyon jónak találom. A Liverpool egy úri klub, amely az első meccsen segített nekünk megemlékezni Amancióra. Nagyon kedves gesztus volt tőlük” – mondta, utalva arra, hogy az első mérkőzés előtt a Liverpool játékosai virágokat helyeztek el a stadionjukban az akkor elhunyt madridi legenda emlékére.



A gesztusra a Liverpool vezetőedzője, Jürgen Klopp is regált.



„Nagyon szép gesztus a Bernabeutól, nagyon jó volt egymás ellen játszani” – mondta a német.

Borítókép: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images