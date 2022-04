A Real Madrid vezetőedzője készen áll a Manchester City elleni Bajnokok Ligája-elődöntőre, ugyanakkor tudja, csapatának nem lesz könnyű dolga.



Bár a Királyi Gárdát már csak egy hajszál választja el attól, hogy megnyerje a spanyol bajnokságot, a következő hetekben nagy kiívás vár rá. A spanyol gárda 2018 után most először szerepel a legrangosabb európai kupasorozat legjobb négy csapata között, ahol az elődöntőben a Pep Guardiola vezette Mancester City vár rá.



Bár a spanyolok a PSG és a Chelsea ellen is megmutatták erejüket, a Mancester City komoly buktatót jelenthet számukra.



„Ha nincs kompakt csapatod, szenvedni fogsz (a City ellen)” – mondta a vezetőedző.



„A védekezés fontos szerepet fog játszani a mérkőzésen. Lesznek pillanatok, amikor a Citynél lesz a labda. Nagyon egyszerű, ha ez történik nem lehet leállni és csak nézni rájuk, védekezni kell és visszaszerezni” – tette hozzá.



A Barcelona Rayo Vallecano elleni 1-0-s váratlan veresége miatt a Real Madrid a vártnál előbb biztosíthatja be az elsőségét a spanyol bajnokságban, aol mindössze 1 pontra van szüksége ahhoz, hogy megszerezze a bajnoki címet. Amennyiben a csapat ezen a hétvégén elkerüli a vereséget az Espanyol otthonában, a május 4-i madridi BL-visszavágó előtt bajnoki címet szerez.



Forrás: football-espana.net



Borítókép: Facebook.com/Real Madrid C. F.