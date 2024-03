A Real Madrid hazai pályán egy nagyon nehéz és szenvedős döntetlennel harcolta ki a továbbjutást az RB Leipzig együttese ellen a Bajnokok Ligájában.

„Rosszul játszottunk az RB Leipzig ellen. Nagyon merevek voltunk, a blokk túl mélyen volt. A labdával nagyon lassúak voltunk, nem mozogtunk előrefele. Ez egy rossz este volt. Ezt ki kell mondanunk" - nyilatkozta Carlo Ancelotti a mérkőzést követően.

Carlo Ancelotti: "The Bernabeu whistles were well deserved." pic.twitter.com/BGdW3C9KdX