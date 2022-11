Carlo Ancelotti, a Real Madrid edzője nagyon elégedett Federico Valverde és Vinícius Júnior fejlődésével.



A Real Madrid szerda este 5-1-re legyőzte a Celticet, így megnyerte csoportját a Bajnokok Ligájában. A klub vezetőedzője ennek kapcsán megragadta az alkalmat, hogy megdicsérje a gólpasszt adó és gólt is szerző Federico Valverdét.



„A játékosaimnak most van önbizalma. Valverde különleges. Ebben a szezonban gyökeres változást láthattunk a gólszerzéseiben” – mondta az Uefa.com-nak.



Ancelotti a Valverde mellett Vinícius Juniort is kiemelte.



„Vinícius sokat javult a labda nélküli mozgásban. Miután Benzema nélkül kellett játszanunk, jobb módszereket kellett találnunk, hogy megbirkózzunk a feladattal ebben a szezonban” – fejtette ki.

Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto a Getty Images