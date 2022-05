Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője úgy véli, a klub "soha nem feladni" attitűdje is segítette csapatát szerdán este, a Manchester City elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntőben, amikor a hajrában kétgólos hátrányt ledolgozva tudtak diadalmaskodni, s egy újabb varázslatos estével ajándékozták meg szurkolóikat a Santiago Bernabeu Stadionban és világszerte.

A tavaly döntős angol együttes a múlt heti, hazai 4-3-as sikerét követően ezúttal is vezetett 1-0-ra, de a 13-szoros győztes királyi gárda Rodrygo 90. és 91. percben szerzett góljával fordított. Hosszabbítás következett, melynek elején Karim Benzema tizenegyest harcolt ki, és értékesített magabiztosan, így 6-5-ös összesítéssel a Real Madrid lépett tovább.

A spanyol sztárcsapat a kieséses szakaszban harmadszor jött vissza hátrányból, a Paris Saint-Germaint és a tavaly győztes Chelsea-t is így búcsúztatta.



"A klub nagysága is segített. Ennél a klubnál egyszerűen nem engedheted meg magadnak, hogy feladd, még akkor sem, amikor úgy tűnik, mindennek vége - mondta a meccs után Ancelotti. - És ez az attitűd segít abban, hogy továbbra is elhidd, van esélyed. Nagyon erős, stabil és harcos ellenféllel küzdöttünk. S amikor már minden veszni látszott, az utolsó energiatartalékunkhoz nyúltunk, hogy egyenlítsünk."



Az olasz mester szerint azzal, hogy a végén sikerült kiegyenlíteniük a páharcot, lélektani előnybe kerültek.



"Ilyenkor más lesz a dinamika, s a szurkolók támogatásával együtt ez végzetes a vendégek számára. Három olyan csapatot ejtettünk ki, amely megnyerhette volna az egész sorozatot. Ez siker" - fogalmazott Ancelotti.









A Real brazil középpályása, Casemiro azt mondta, szerinte az is plusz energiát adott nekik, hogy a múlt héten megnyerték a spanyol bajnokságot, s a koronavírus-járvány miatti korlátozások feloldása után végre ismét együtt ünnepelhettek a szimpatizánsaikkal.



"Két évig nem érintkezhettünk a szurkolóinkkal, ezért most élvezzük a társaságukat, ők azok, akik feltöltenek minket energiával, hogy úgy játsszunk, ahogy ma este játszottunk - fogalmazott. - Ennek a klubnak az egyik legnagyobb erénye, hogy a végsőkig harcolunk. A himnuszunkban is benne van, "Megyünk a végéig, Real!". Ez a mentalitásunk, soha nem adjuk fel."



A madridi együttes a Liverpoollal játszik majd május 28-án, Párizsban a sorozat trófeájáért. A 2018-as kijevi fináléban is ez a két gárda csapott össze, akkor a Real nyert.



"Nagyon örülök, hogy ismét döntőt játszhatok egy olyan nagyszerű csapattal, amellyel játékosként és edzőként is megküzdöttem. Két évig Liverpoolban éltem, számomra olyan lesz ez, mint egy derbi, miután még mindig evertonista vagyok. Tehát ez személyes ügy lesz számomra" - mondta Ancelotti, aki 2019 és 2021 között irányította a kisebbik liverpooli együttest.



A Manchester City trénere, Josep Guardiola azt mondta, néhány napnak biztosan el kell telnie ahhoz, hogy feldolgozzák a Madridban történteket, de tudja, hogy felállnak ebből a kudarcból.



"Most időre van szükségünk, egy-két napra, de túljutunk ezen, a szurkolóink segítségével fel fogunk állni" - fogalmazott a spanyol vezetőedző.



"Közel voltunk, de nem sikerült. Az első félidőben nem teljesítettünk elég jól, nem adtunk bele mindent. A gólunk után jobbak lettünk, megtaláltuk a tempónkat, a játékunkat. Náluk aztán sok játékos helyezkedett a 16-oson belülre, Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema, és két beadásból két gólt szereztek. Nem nyújtottuk a legjobb játékunkat, de ez egy elődöntőben normális, a játékosok érzik a nyomást, kissé görcsösek. A futball kiszámíthatatlan, ilyen játék. Ezt el kell fogadunk."



Guardiola legutóbb 2011-ben nyert BL-t még a Barcelonával, később a Bayern Münchennel és aztán a Cityvel ez nem sikerült neki.

Borítókép: Twitter.com/Real Madrid C. F.