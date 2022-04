Josep Guardiola, a Manchester City és Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője is úgy látja, hogy csapata továbbjuthat a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjába, miután az elődöntő első mérkőzését kedden 4-3-ra nyerte az otthon játszó angol alakulat.

"Jó meccs volt sok minőségi játékossal. Most győztünk, pihenünk egy kicsit, majd szombaton Leedsben játszunk bajnokit, és megyünk Spanyolországba a visszavágóra. Érhettünk volna el jobb eredmény is, de mindkét meccsen nagyon jól kell játszani. Nem panaszkodom sem az eredményre, sem pedig a teljesítményre, nagyon büszke vagyok arra, ahogy a csapatom játszott" - fogalmazott Guardiola, aki gratulált kollegájának és a Real Madridnak is.



"Megpróbáltunk nyerni, nagyon bátrak voltunk labdával és anélkül is, sok helyzetet dolgoztunk ki. Nem mondanám, hogy megérdemeltük ezt az eredmény, de nagyon jól játszottunk. Kezdettől fogva tudtuk, hogy két meccs lesz. Úgy megyünk Madridba, hogy megpróbálunk ott győzni."









Carlo Ancelotti utalt arra, hogy csapata a 11. percben már kétgólos hátrányba került.



"Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, túl puhák voltunk. Kaptunk két gólt, aztán a csapat innentől nagyon jól reagált. A játékban maradtunk, végig küzdöttünk, de a meccs értékelése egyszerű: jobban kell védekeznünk."

"Nagyon jók voltunk a labdával, voltak helyzeteink, ám nagyon fontos a jobb védekezés. Ez egy olyan vereség, amely életben tartott bennünket. Azt hiszem, képesek leszünk problémákat okozni ellenfelünknek a visszavágón. Igaz, csalódott voltam a meccs elején, a találkozó első harmadában sok párharcot elvesztettünk, két elkerülhető gólt kaptunk. Karim Benzema megint rendkívüli módon játszott."









Az elődöntő nyitó felvonásán az angolok bő tíz perc alatt kétgólos előnyre tettek szert, így a Real Madrid rendre csak futott az eredmény után. A City viszont hiába vezetett háromszor is két találattal, a királyi gárda - elsősorban a duplázó Benzema vezérletével - mindig vissza tudott zárkózni.



A visszavágót jövő szerdán rendezik Madridban. A másik ágon a Liverpool szerdán (ma) fogadja a párharc első mérkőzésén a Villarrealt.

Borítókép: Twitter.com/Real Madrid C. F.