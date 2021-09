Nem igazán talált magyarázatot Carlo Ancelotti, a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője együttese meglepő 2-1-es vereségére a Sheriff Tiraspol elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után.

"Nekik minden jól alakult, számunkra meg minden rosszul" - mondta csalódottan az újságíróknak az olasz szakember. - "Szomorúak vagyunk. Intenzíven és nagy odaadással játszottunk, de az apró részletek miatt veszítettünk. A csapat jól futballozott, viszont lehettünk volna élesebbek néhány területen, ugyanakkor ezzel együtt is nehéz megmagyarázni a történteket."



Fotó: realmadrid.com

Ancelotti, aki első vereségét szenvedte el a szezonban csapatával, azt is elmondta, szerinte nem érdemelték meg, hogy pont nélkül maradtak. Ugyanakkor azt ígérte, tanulni fognak a mérkőzésből, melyen 67 százalékban birtokolta csapata a labdát, és 30 lövési kísérlete volt, melyek közül 11 el is találta a kaput, míg a rivális csupán négyszer próbálkozott a találkozón.

Az 1997-ben alapított moldovai együttes története során először jutott főtáblára, és már az is bravúrnak számított, hogy az első körben 2-0-ra verte a Sahtar Donyecket, a mostani madridi sikere pedig igazi szenzáció.

"Álmodtam arról, hogy egyszer győzök majd a Bernabeu Stadionban. Mindig is követtem a Realt, amely a legeredményesebb csapat a Bajnokok Ligájában, a legyőzése óriási eredmény" - nyilatkozott boldogan a lefújást követően a D csoportot vezető Sheriff Tiraspol perui védője, Gustavo Dulanto. - "Még mindig hosszú út áll előttünk. Nem nyugodhatunk meg, mert a futballban bármi megtörténhet, ahogy ma is láthattuk. A mai meccsre késsel a fogaink között érkeztünk , de most már csak a következővel szabad foglalkoznunk" - tette hozzá.

Borítókép: UEFA Champions League/Facebook